Иранский депутат назвал события в Газе провалом внешней политики США

Вахид Джалалзаде также поблагодарил Россию за позицию в ООН

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. События в секторе Газа являются провалом внешней политики США и показывают изоляцию Вашингтона. Об этом заявил председатель комиссии иранского Меджлиса по национальной безопасности и внешней политики Вахид Джалалзаде.

"События, которые сейчас происходят в Газе, демонстрируют очень хорошо, насколько американцы находятся в изоляции. Мне кажется, что это очень большой провал для внешней политики США", - сказал он на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

По словам Джалалзаде, если Иран и Россия будут действовать согласованно и координировать свои действия на международной арене, то они смогут "преодолеть волю Запада в целом и США в частности, смогут сломать их". "Это мы очень хорошо показали в Сирии", - подчеркнул политик.

Иранский депутат также поблагодарил Россию за позицию в ООН, которая наложила вето на проект резолюции США по урегулированию палестино-израильского конфликта.