30 октября, 08:47,
обновлено 30 октября, 10:08
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о постепенном продвижении танков в секторе Газа

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари отметил, что наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские подразделения и танки постепенно продвигаются в секторе Газа, расширяя наземные операции в соответствии с планом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями", - сказал Хагари.

По словам армейского представителя, "бронетанковые операции расширяются для достижения двух целей - уничтожения ХАМАС и возвращения домой похищенных и удерживаемых в Газе заложников". Хагари добавил, что "не будет указывать данные о конкретном расположении израильских сил в секторе Газа". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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