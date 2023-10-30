Армия Израиля сообщила о постепенном продвижении танков в секторе Газа

Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари отметил, что наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские подразделения и танки постепенно продвигаются в секторе Газа, расширяя наземные операции в соответствии с планом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями", - сказал Хагари.

По словам армейского представителя, "бронетанковые операции расширяются для достижения двух целей - уничтожения ХАМАС и возвращения домой похищенных и удерживаемых в Газе заложников". Хагари добавил, что "не будет указывать данные о конкретном расположении израильских сил в секторе Газа".