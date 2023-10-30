В КНР сообщили о договоренности с США провести консультации по вооружениям

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что также ожидаются переговоры по внешнеполитической стратегии

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Власти Китая и США договорились в ближайшее время провести консультации по контролю над вооружениями и морским вопросам. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и Соединенные Штаты договорились провести двусторонние консультации отдельно по морским вопросам, контролю над вооружениями и нераспространению, а также переговоры по внешнеполитической стратегии", - сообщил он на брифинге.

По словам официального представителя, в ходе недавно состоявшейся в Вашингтоне встречи министра иностранных дел КНР Ван И с представителями руководства США состоялся "предметный и конструктивный диалог". Он уточнил, что нормализация отношений Китая и Соединенных Штатов выгодна не только Пекину с Вашингтоном, но и всему миру.