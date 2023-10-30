30 октября, 08:54

В КНР сообщили о договоренности с США провести консультации по вооружениям

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что также ожидаются переговоры по внешнеполитической стратегии

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Власти Китая и США договорились в ближайшее время провести консультации по контролю над вооружениями и морским вопросам. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и Соединенные Штаты договорились провести двусторонние консультации отдельно по морским вопросам, контролю над вооружениями и нераспространению, а также переговоры по внешнеполитической стратегии", - сообщил он на брифинге.

По словам официального представителя, в ходе недавно состоявшейся в Вашингтоне встречи министра иностранных дел КНР Ван И с представителями руководства США состоялся "предметный и конструктивный диалог". Он уточнил, что нормализация отношений Китая и Соединенных Штатов выгодна не только Пекину с Вашингтоном, но и всему миру. 

Теги:
СШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация