В ЮАР призвали создать силы для защиты гражданского населения Палестины

В МИД Южно-Африканской Республики также отметили поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает к немедленному прекращению огня

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. ЮАР призвала к созданию сил быстрого развертывания для защиты гражданского населения Палестины. Об этом говорится в заявлении МИД Южно-Африканской Республики.

"ЮАР призывает ООН к созданию сил для защиты гражданского населения Палестины от дальнейших бомбардировок, - отмечает ведомство. - Южно-Африканская Республика поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает к немедленному прекращению огня и немедленному открытию гуманитарного коридора для доставки продовольствия, медикаментов и топлива".

МИД приводит охватывающие период с 2019 года данные организации Save the Children, согласно которым число детей, убитых в секторе Газа за последние три недели, превысило максимальное годовое количество детей, убитых во всех зонах конфликтов мира. С 7 октября были убиты не менее 3 257 детей: 3 195 в Газе, 33 на Западном Берегу и 29 в Израиле. Дети составляют более 40% среди 7 703 человек, убитых в секторе Газа, отмечается в заявлении.

"Все эти дети, убитые с 7 октября, не являются участниками боевых действий, и виновные в их смерти должны быть привлечены к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, а с учетом масштабов убийств в секторе Газа и все чаще на Западном берегу преступления геноцида также должны быть расследованы, - подчеркнуто в заявлении внешнеполитического ведомства ЮАР. - Поэтому те, кто поощрял и материально поддерживал незаконное применение силы Израилем в нынешней ситуации, должны быть привлечены к ответственности за пособничество и подстрекательство к нарушениям международного права. Число убитых мирных жителей, особенно количество убитых детей, требует от мирового сообщества продемонстрировать, что оно серьезно относится к глобальной ответственности".