AFP: израильские танки заметили на окраине Газы

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Танки ВС Израиля были замечены на окраине города Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.
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По их сведениям, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа.
Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.