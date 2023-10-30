30 октября, 09:03
Палестино-израильский конфликт

AFP: израильские танки заметили на окраине Газы

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

По данным агентства, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую районы города

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Танки ВС Израиля были замечены на окраине города Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

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По их сведениям, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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