AFP: израильские танки заметили на окраине Газы

По данным агентства, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую районы города

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Танки ВС Израиля были замечены на окраине города Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

По их сведениям, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.