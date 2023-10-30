Ватикан подтвердил необходимость избежать расширения ближневосточного конфликта

Такое мнение выразил глава ватиканской дипломатии Пол Галлахер в телефонном разговоре с главой МИД Ирана

ВАТИКАН, 30 октября. /ТАСС/. Глава дипломатии Ватикана Пол Галлахер провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в котором выразил обеспокоенность Святого престола происходящим в Израиле и Палестине. Как сообщила Служба печати Святого престола, контакт состоялся по инициативе иранской стороны.

"Сегодня утром состоялся телефонный разговор между секретарем по связям с государствами Ватикана монсеньером Полом Ричардом Галлахером и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном по просьбе последнего. В беседе Галлахер выразил серьезную обеспокоенность Святого престола происходящим в Израиле и Палестине, подтвердив абсолютную необходимость избежать расширения конфликта и достичь решения на основе двух государств для установления стабильного и прочного мира на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск неоднократно призывал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Ранее понтифик провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, а также лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.