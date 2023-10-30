В Иране заявили, что большая часть гумпомощи не доставляется в Газу

Официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи отметил, что Тегеран "находится в контакте с египетскими властями" по этому вопросу

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Большую часть гуманитарной помощи невозможно доставить из Египта жителям сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"С самого начала кризиса Иран полон решимости направить гуманитарную помощь жителям сектора Газа", - заявил дипломат, слова которого приводит агентство IRNA. "На данный момент отправлено менее 100 грузовиков [с гуманитарной помощью]. Эта помощь хранится в Египте, отправить ее невозможно", - отметил дипломат, выразив надежду на увеличение объема доставляемых в Газу гуманитарных грузов. По его словам, Тегеран "находится в контакте с египетскими властями" по этому вопросу.

29 октября американская газета The New York Times со ссылкой на представителя правительства США выступила с утверждением, что Израиль обязался пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Как передал в понедельник телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya, 60 таких грузовиков прибыли в анклав через этот КПП.