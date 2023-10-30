30 октября, 09:11
Палестино-израильский конфликт

В Иране заявили, что большая часть гумпомощи не доставляется в Газу

Официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи отметил, что Тегеран "находится в контакте с египетскими властями" по этому вопросу

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Большую часть гуманитарной помощи невозможно доставить из Египта жителям сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

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"С самого начала кризиса Иран полон решимости направить гуманитарную помощь жителям сектора Газа", - заявил дипломат, слова которого приводит агентство IRNA. "На данный момент отправлено менее 100 грузовиков [с гуманитарной помощью]. Эта помощь хранится в Египте, отправить ее невозможно", - отметил дипломат, выразив надежду на увеличение объема доставляемых в Газу гуманитарных грузов. По его словам, Тегеран "находится в контакте с египетскими властями" по этому вопросу.

29 октября американская газета The New York Times со ссылкой на представителя правительства США выступила с утверждением, что Израиль обязался пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Как передал в понедельник телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya, 60 таких грузовиков прибыли в анклав через этот КПП. 

Теги:
ИранПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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