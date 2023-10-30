Лукашенко считает нужным разработать планы сотрудничества со странами бывшего СССР

По словам президента Белоруссии, в отношениях государств что-то осталось от советского периода, но это белорусскую сторону не устраивает

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным выработать страновые планы сотрудничества с бывшими республиками СССР.

"Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит, - сказал президент на встрече в Минске с послом Киргизии в Белоруссии Эрмеком Ибраимовым, сообщила президентская пресс-служба. - Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза - теми, которые хотят с нами сотрудничать, - мы так и не подошли к этому".

По его словам, в отношениях стран что-то осталось от советского периода, но это белорусскую сторону не устраивает. В то же время с другими странами, в том числе так называемой дальней дуги, такой подход практикуется. "По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет президента по России, Китаю и так далее", - отметил белорусский лидер.

Встреча с послом Киргизии состоялась в связи с завершением его дипломатической миссии в Белоруссии.