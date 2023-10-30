Во Франции задержали 414 подозреваемых в антисемитизме

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен сообщил, что число подобных правонарушений резко выросло после 7 октября, когда боевики палестинской группировки ХАМАС напали на израильские поселения близ сектора Газа

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Франции задержали с 7 октября 414 человек по подозрению в антисемитизме. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

"Это правда, во Франции фиксируется много проявлений антисемитизма. 819 антисемитских актов произошло с 7 октября, но важно отметить, что в этой связи полицейскими и жандармами было произведено 414 задержаний", - сказал министр.

По его словам, число подобных правонарушений резко выросло после 7 октября, когда боевики палестинской группировки ХАМАС напали на израильские поселения близ сектора Газа, после чего Израиль объявил о полной блокаде анклава, начал наносить ответные удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Дарманен заверил, что большое количество полицейских, жандармов и военных обеспечивает безопасность проживающих во Франции евреев и еврейских религиозных, культурных и образовательных учреждений.

Также министр подчеркнул, что власти Франции строго следят за тем, чтобы не допустить проведения демонстраций в поддержку ХАМАС. В ответ на вопрос ведущего, могут ли они разделить поддержку ХАМАС и Палестины как страны, Дарманен заявил, что власти разрешают и запрещают акции, руководствуясь своим уровнем "доверия к организаторам". Главное, по его словам, не допустить, чтобы люди "размахивали флагами "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС)" и призывали к убийству евреев.