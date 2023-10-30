30 октября, 09:32
Палестино-израильский конфликт

СМИ: боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки

По данным телеканала Al Ikhbariya, прорыва бронемашин Израиля не было

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Формирования палестинского движения ХАМАС в секторе Газа открыли огонь по израильским танкам, перерезавшим шоссе север - юг в районе Салах-эд-Дин. Об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на заявление "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом ХАМАС.

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В нем утверждается, что прорыва к центру города израильских бронемашин не было. "Несколько танков и бульдозер появились на шоссе, но после открытого по ним огня повернули назад", - отмечается в тексте.

Ранее агентство AFP со ссылкой на очевидцев передавало, что колонна израильских танков была замечена на окраине города Газа. По их сведениям, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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