СМИ: боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки

По данным телеканала Al Ikhbariya, прорыва бронемашин Израиля не было

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Формирования палестинского движения ХАМАС в секторе Газа открыли огонь по израильским танкам, перерезавшим шоссе север - юг в районе Салах-эд-Дин. Об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на заявление "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом ХАМАС.

В нем утверждается, что прорыва к центру города израильских бронемашин не было. "Несколько танков и бульдозер появились на шоссе, но после открытого по ним огня повернули назад", - отмечается в тексте.

Ранее агентство AFP со ссылкой на очевидцев передавало, что колонна израильских танков была замечена на окраине города Газа. По их сведениям, бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа.