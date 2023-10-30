30 октября, 09:28

В Литве сообщили о договоренности с США в сфере безопасности оборонных поставок

Стороны подписали соответствующее соглашение

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Вильнюс и Вашингтон подписали соглашение об обеспечении безопасности поставок военных товаров и услуг. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"США являются для нас одним из основных партнеров по приобретению вооружения. Подписанное соглашение позволит Литве оставаться для американского правительства в приоритетном положении при решении вопросов продажи оружия и военного оборудования", - приводятся в сообщении словам замминистра обороны Греты Тучкуте, подписавшей документ от Литвы.

Она отметила, что тем самым Вильнюс получил подтверждение того, что в случае критической необходимости потребности в вооружении будут оперативно удовлетворяться. "Мы получили от американской стороны четкие подтверждения того, что США понимают нашу ситуацию в сфере безопасности и готовы быстро поставлять нужное вооружение", - сказала замминистра.

По данным оборонного ведомства балтийской республики, в настоящее время в военной сфере Литва и США осуществляют более 60 совместных проектов. 

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