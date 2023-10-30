DPA: в ФРГ задержали депутата Баварии от партии "Альтернатива для Германии"

Даниэля Халембу заподозрили в разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Депутат баварского ландтага (земельный парламент) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Даниэль Халемба задержан по подозрению в разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на прокуратуру Вюрцбурга.

По его данным, политик был задержан в понедельник утром в районе Штутгарта на основании ордера. На днях он предстанет перед судьей, который должен определить меру пресечения.

27 октября фракция АдГ в ландтаге Баварии сообщила о выдаче ордера на арест 22-летнего члена партии. Как пишет DPA, Халемба с 2021 года является участником пражского братства "Тевтония" в Вюрцбурге. В сентябре 2023 года в помещениях организации прошли обыски по подозрению в использовании нацистских символов, наклеек и надписей расистского характера.

Халемба был избран в баварский ландтаг совсем недавно - по итогам земельных выборов 8 октября. Депутат не может воспользоваться иммунитетом от уголовного преследования как минимум до 17:00 мск понедельника - до учредительного заседания земельного парламента.