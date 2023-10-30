30 октября, 09:41
Палестино-израильский конфликт

МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из ФРГ Шани Лук

Шани Лук. Sean Gallup/ Getty Images
Шани Лук
© Sean Gallup/ Getty Images

По данным ведомства, ее тело обнаружили о опознали

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками исламистскго движения ХАМАС студентки Шани Лук. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. <...> Да будет благословенна память о ней", - сообщили в МИД. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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