30 октября, 09:56
Палестино-израильский конфликт

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет большой войны

Однако, по словам Йоава Галанта, еврейское государство готовится к возможным угрозам со стороны Ирана и "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израиль не стремится к большим войнам на Ближнем Востоке, но готовится к возможным угрозам со стороны Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах". Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант журналистам.

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"Мы не стремимся к большим войнам, но готовимся [к любым угрозам, будь то] от лица Ирана или особенно от лица "Хезболлах", - сказал Галант, слова которого приводит газета The Times of Israel.

При этом глава израильского Минобороны отметил, что у него "нет доказательств" того, что Тегеран "координировал [нападение на Израиль] в конкретный день", то есть 7 октября. По мнению Галанта, Иран "знал общую идею", которой руководствовались боевики палестинского движения ХАМАС.

В интервью телекомпании CNN министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не хочет, чтобы палестино-израильский конфликт перекинулся на весь Ближневосточный регион. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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