Малайзия использует самолеты из Италии для поиска субмарин в Южно-Китайском море

Куала-Лумпур "закупает также радиолокатор дальнего обнаружения для размещения на острове Лаянг-Лаянг для наблюдения за пределами исключительной экономической зоны", сообщил министр обороны страны Мохамад Хасан

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Минобороны Малайзии использует закупаемые в Италии два самолета базовой патрульной авиации (БПА) для обнаружения подлодок в Южно-Китайском море, особенно возле штата Сабах. Об этом сообщил в парламенте министр обороны страны Мохамад Хасан.

В конце августа газета Malay Mail со ссылкой на заявление МИД Малайзии сообщала, что Куала-Лумпур не признает обозначенные на новой карте КНР претензии Пекина на акватории в исключительной экономической зоне Малайзии в Южно-Китайском море. Отмечалось, что среди прочего там были отражены претензии Китая на морские районы Малайзии в штатах Сабах и Саравак.

Куала-Лумпур "закупает также радиолокатор дальнего обнаружения для размещения на острове Лаянг-Лаянг для наблюдения за пределами исключительной экономической зоны", приводит слова министра агентство Bernama.

Как сообщалось ранее, правительство Малайзии завершило тендер на закупку для военно-воздушных сил двух самолетов ATR-72MPA (Maritime Patrol Aircraft) компании Leonardo. Стоимость сделки достигает почти $172 млн. Двухмоторный турбовинтовой самолет БПА ATR-72MPA создан на базе регионального транспортного ATR-72-600 и способен выполнять такие задачи, как наблюдение за морской поверхностью, противолодочная оборона и борьба с надводными целями.

Южно-Китайское море на протяжении десятилетий остается предметом спора Китая, Вьетнама, Брунея, Малайзии, Индонезии и Филиппин, касающегося территориальной принадлежности островов, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо).