Додон обвинил Санду и ее партию в ксенофобии и фашизме

Так экс-президент республики прокомментировал запрет кандидатам на предстоящих выборах в местные органы власти представлять свои программы на русском языке на телеканале "Молдова-1"

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) проводят русофобскую политику, а также скатились к ксенофобии и фашизму. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, комментируя запрет кандидатам на предстоящих 5 ноября выборах в местные органы власти представлять свои программы на русском языке на общественном телеканале "Молдова-1".

"ПДС и ее ставленники во главе различных государственных учреждений все глубже скатываются в ксенофобию и откровенный фашизм. Никак иначе нельзя назвать вопиющий инцидент, когда конкуренту на выборах было отказано в праве говорить на русском языке в ходе предвыборных дебатов на общественном телеканале, финансируемом всеми налогоплательщиками страны, в том числе русскоговорящими", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что произошедшее не имеет никаких объяснений и оправданий.

"Очевидно, что это одно из проявлений русофобской политики, проводимой на самом высоком уровне режимом Майи Санду. Той самой Майи Санду, которая на выборах 2020 года обещала всем русскоязычным гражданам соблюдение их прав, в том числе права свободно общаться на их родном языке, а став президентом, занесла всех наших русскоговорящих сограждан в свой собственный "черный список", - добавил бывший президент. Он призвал граждан не голосовать за кандидатов партии власти на предстоящих выборах. "Ваши дни у власти сочтены. Ждать осталось недолго. И народ заставит вас ответить за это и за все остальные беззакония", - обратился он к Санду и ее сторонникам.

Накануне кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диане Караман отказали в представлении избирательной программы на русском языке в эфире общественного телеканала "Молдова-1". Политика обвинили в нарушении регламента проведения политических дебатов на телеканале и выключили микрофон. Когда Караман отказалась подчиниться, ее попросили покинуть студию.

"Для нас важно, чтобы кандидат, претендующий на роль руководителя города, в котором проживают преимущественно румыны (молдаване), мог изъясняться на их языке", - прокомментировал инцидент бывший директор телеканала Влад Цуркану в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Действия телеканала осудили 30 октября многие политики, журналисты и общественные деятели. Они отметили, что телеканал нарушил конституцию, а также Кодекс об аудиовизуальных услугах.

Языковой вопрос в Молдавии

В 1989 году на волне перестройки в СССР население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить вместе с молдавским языком в качестве второго государственного и русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Однако депутаты парламента не поддержали это требование, русский объявили языком межнационального общения вместе с государственным молдавским. Тогда эти споры привели к конфликту в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

Споры вокруг языка разгорелись после прихода к власти Санду и ее партии. По их инициативе парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский, решением Конституционного суда русский был лишен статуса языка межнационального общения.

Избирательная кампания к всеобщим выборам в местные органы власти 5 ноября проходит под жесткими ограничениями. В Молдавии уже несколько лет действует режим ЧП, а в 2022 году власти запретили вещание шести телеканалов, которые представляли площадку оппозиции.

Кроме того, в Молдавии запретили доступ к информационным ресурсам в России, закрыли несколько сайтов. На фоне жесткой антироссийской риторики со стороны руководства Молдавии посольство РФ выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой и культурной основах.