На Украине из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов

Как сообщило Минэнерго страны, больше всего отключений зафиксировали в Киевской области

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Отключения электричества в результате непогоды сохраняются в 100 населенных пунктах Украины, сообщило Министерство энергетики страны. Больше всего населенных пунктов обесточено в Киевской области.

"Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 100 населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.

Уточняется, что только в Киевской области обесточено 52 населенных пункта. Отключения также зафиксированы в Житомирской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и в подконтрольных Киеву районах ДНР.

Еще 1,2 тыс. абонентов остаются без света после подтопления в подконтрольных Украине районах Херсонской области.

28 октября из-за непогоды были обесточены 306 тыс. абонентов в 14 областях Украины. Из-за последствий шквального ветра погибли три человека, двое из них - в Киеве, еще 10 человек получили травмы. Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 28 октября в Киеве была зафиксирована рекордная скорость ветра - 72 км/ч. В последний раз такие показатели фиксировались в 1969 году.