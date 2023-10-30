30 октября, 10:06

Глава Спецслужбы Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы 5 ноября

Это происходит путем нелегального финансирования избирательной кампании, подкупа избирателей и кандидатов, дезинформации, заявил Александр Мустяца

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца обвинил Россию во вмешательстве в процесс проведения кампании перед выборами в местные органы власти, назначенными в республике на 5 ноября.

"Мы располагаем оперативной информацией, а также доказательствами, что Российская Федерация оказывает влияние на местные выборы 5 ноября, что подрывает демократический процесс в нашей стране. Это происходит путем нелегального финансирования избирательной кампании, подкупа избирателей и кандидатов, дезинформации", - сказал Мустяцэ на брифинге.

Избирательная кампания по выборам в местные органы власти проходит под жесткими ограничениями. В Молдавии уже несколько лет действует режим ЧП. В 2022 году власти запретили вещание шести телеканалов, которые представляли площадку оппозиции. Кроме того, в Молдавии был запрещен доступ к информационным ресурсам в РФ, закрыто несколько сайтов. На фоне жесткой антироссийской риторики со стороны руководства Молдавии посольство РФ выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой и культурной основах. 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация