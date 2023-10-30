В Молдавии предложили приостановить лицензии шести телеканалам

Глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ отметил, что речь идет о "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Бублика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3"

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ предложил Комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии приостановить действие лицензий еще шести телеканалов.

"Речь идет о "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Бублика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3". <...> Эти телеканалы нарушают законы, представляют угрозу информационной безопасности страны", - сказал Мустяцэ в ходе брифинга.

В декабре 2022 года на время чрезвычайного положения в Молдавии было приостановлено действие лицензий телеканалов "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ- Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ".