30 октября, 10:13
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Британии сообщил о работе над достижением "гуманитарной паузы" в Газе

По словам Джеймса Клеверли, необходимо, чтобы "помощь дошла до нуждающихся"

ДУБАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании работает с региональными партнерами для достижения "гуманитарной паузы" в секторе Газа. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли сообщил в интервью агентству Reuters.

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"Мы тесно работаем с египтянами, израильтянами и другими [странами] для достижения временной гуманитарной паузы, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся", - сказал руководитель Форин оффиса, прибывший с визитом в Абу-Даби. При этом он не стал призывать к установлению полноценного режима прекращения огня. Как отметило агентство, позже Клеверли встретится с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения ситуации в секторе Газа. 

Теги:
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