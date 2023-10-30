30 октября, 10:49
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС заявило о новом обстреле Ашдода

Утверждается, что обстрелам также подверглись израильский город Нетивот и кибуц Нирим

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об очередном ракетном обстреле израильского города Ашдод.

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Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале группировки, удар стал ответом на атаки Израиля на мирных палестинцев.

Утверждается, что обстрелам также подверглись израильский город Нетивот и кибуц Нирим.

Информация о последствиях ударов не приводится.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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