Боевое крыло ХАМАС заявило о новом обстреле Ашдода

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об очередном ракетном обстреле израильского города Ашдод.
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Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале группировки, удар стал ответом на атаки Израиля на мирных палестинцев.
Утверждается, что обстрелам также подверглись израильский город Нетивот и кибуц Нирим.
Информация о последствиях ударов не приводится.
Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.