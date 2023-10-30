В Кении многочисленные группы потребовали извинений от британского короля Карла III

Как сообщила радиостанция SABC, в ходе подавления в 50-е годы XX века движения за независимость колониальное руководство Великобритании убило более 10 тыс. кенийцев, около 1 тыс. человек повесили

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Комиссия по правам человека Кении потребовала от короля Великобритании Карла III принести официальные извинения за совершенные его страной злоупотребления во время колониального господства Лондона. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Карл III прибывает 31 октября в Кению с четырехдневным государственным визитом, что дает ему возможность "недвусмысленно и публично извиниться" за страдания, принесенные жителям африканской страны, отмечает комиссия, которая является неправительственной организацией. Радиостанция напоминает, что в ходе подавления в 50-е годы XX века движения за независимость британские колониальные власти убили более 10 тыс. кенийцев, около 1 тыс. человек были повешены.

Британское правительство признало 10 лет назад факт применения колониальной администрацией пыток в Кении и согласилось выплатить компенсацию пострадавшим. Летом 2022 года группа граждан Кении, представляющих общины талай и кипсигис, подала иск на Великобританию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием выплатить $200 млрд компенсации за ущерб, нанесенный им и их предкам во время британского колониального правления. В иске утверждается, что члены двух общин в конце XIX века были согнаны со своей земли, которая была затем передана компаниям по выращиванию чая.

Извинений от Карла III требуют и бывшие кенийские участники антиколониального восстания Мау-Мау. 11 октября Букингемский дворец, сообщая о готовящемся визите Карла III в Кению, отметил, что монарх уделит должное внимание "болезненным аспектам общей истории Великобритании и Кении, включая Чрезвычайное положение" (1952-1960), объявленное в связи с антиколониальным восстанием организации "За землю и свободу" (официальное название Мау-Мау).

Мау-Мау - самое значительное восстание в британских колониях Африки. При его подавлении каратели использовали крайне жестокие методы, подвергли геноциду народ кикуйю - самый крупный в Кении. Репрессии коснулись почти всех 1,5 млн кикуйю. Среди тех, кто был брошен в концлагеря и подвергся пыткам, был и дед экс-президента США Барака Обамы. Восстание проложило путь к получению Кенией независимости в 1963 году.