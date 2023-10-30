В парламенте Молдавии сообщили, что социалисты обжалуют запрет агитации на русском

По словам вице-председателя парламента Влада Батрынча, подобного рода дискриминацию будут пресекать

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) направляет заявление в прокуратуру в связи с дискриминационной политикой общественного телеканала "Молдова 1", который запретил кандидатам на выборах в местные органы власти представлять программы на русском языке. Об этом сообщил член исполкома ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча.

"Констатируем полное нарушение прав этносов, проживающих в Республике Молдова и говорящих на русском языке. Ни один журналист, ни одна телевизионная компания не вправе запрещать использовать в передачах русский язык, статус которого защищен конституцией Молдовы. Фракция Блока коммунистов и социалистов направит заявление в прокуратуру", - написал Батрынча в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, аналогичные обращения направят в Совет по равенству, Совет по телерадиовещанию, чтобы пресечь подобного рода дискриминацию и не допускать ее в будущем.

В воскресенье депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман сообщила, что ей запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире "Молдова 1". Парламентарий баллотируется на должность мэра Кишинева, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября. Действия телеканала осудили в понедельник многие политики, журналисты и общественные деятели. Они отметили, что телеканал нарушил конституцию, а также Кодекс об аудиовизуальных услугах.

Вопрос языка в Молдавии

Языковой вопрос в Молдавии имеет болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки в СССР население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить вместе с молдавским языком в качестве второго государственного и русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Однако депутаты парламента не поддержали это требование, русский объявили языком межнационального общения вместе с государственным молдавским. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

Споры вокруг языка разгорелись после прихода к власти Партии действия и солидарности, немалая часть которой считает, что Молдавия должна объединиться с Румынией. По их инициативе парламент одобрил переименование государственного языка в румынский в конституции. Решением Конституционного суда русский был лишен статуса языка межнационального общения.

Избирательная кампания к всеобщим выборам в местные органы власти 5 ноября проходит под жесткими ограничениями. В Молдавии уже несколько лет действует режим ЧП, а в прошлом году власти запретили вещание шести телеканалов, которые представляли площадку оппозиции.

Кроме того, в Молдавии запретили доступ к информационным ресурсам в России, закрыли несколько сайтов. На фоне антироссийской риторики со стороны руководства Молдавии посольство РФ выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой и культурной основах.