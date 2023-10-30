30 октября, 10:15
Палестино-израильский конфликт

В Италии заявили об отправке самолета с гуманитарной помощью Газе

Вице-премьер Антонио Таяни также отметил, что МИД поддерживает связь с 14 итальянцами

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Италия отправила самолет с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Как сообщил вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни, груз будет сначала доставлен в Египет, а потом в анклав через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

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"Утром отправляется первый борт с итальянской помощью. Мы продолжим отправлять помощь и завтра, чтобы облегчить положение палестинцев, которые не имеют отношения к террористам [движения] ХАМАС", - сказал Таяни в эфире радиостанции RTL. По его словам, МИД поддерживает связь с 14 итальянцами, находящимися в относительно безопасной зоне Газы. Как уточнил министр, среди них две беременные женщины.

29 октября правительство Италии сообщило о направлении корабля ВМС для оказания содействия населению, пострадавшему в результате конфликта на Ближнем Востоке. Министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa проинформировал об отправке в зону конфликта еще двух кораблей с гуманитарной помощью - лекарствами, палатками и предметами первой необходимости. 

Теги:
ПалестинаИталияПалестино-израильский конфликтИзраильТаяни, Антонио
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