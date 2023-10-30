В Молдавии приостановили лицензии еще у шести телеканалов

Речь идет об "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3"

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил о приостановлении лицензии еще у шести телеканалов, которые были названы угрозой информационной безопасности страны.

"Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям по рекомендации Службы информации и безопасности приняла решение о приостановке действия лицензий шести телеканалов, продвигающих иностранные интересы", - написал Речан в Telegram-канале.

Речь идет об "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3". С инициативой запрета выступил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца. По его словам, эти телеканалы нарушают законы о телерадиовещании, представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС.

В декабре 2022 года на время чрезвычайного положения в Молдавии было приостановлено действие лицензий телеканалов "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ". Как сказал Мустяца, коллективы этих телеканалов обошли ограничение, мигрировав вместе с контентом на другие телеканалы и продолжили работу.

Летом 2022 года власти Молдавии ввели ограничения в отношении всех новостных программ из России. Кроме того, позже был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова" и доступ к сайтам российский телеканалов. Посольство РФ назвало это решение необъективным и политизированным. В предвзятом отношении к СМИ проевропейские власти Молдавии обвинил парламентский Блок коммунистов и социалистов.