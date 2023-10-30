30 октября, 10:44
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС поразило израильский бронетранспортер

Члены группировки поразили бронетранспортер ВС Израиля с помощью снаряда "Аль-Ясин-105"

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило о нанесении удара по израильскому бронетранспортеру на востоке города Газа.

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Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Бригад Иззэддина аль-Кассама", члены группировки поразили бронетранспортер ВС Израиля с помощью снаряда "Аль-Ясин-105". Утверждается, что боевая машина проникла в восточную часть района Аз-Зейтун, расположенного на востоке города Газа.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
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