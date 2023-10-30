Глава МО Израиля сообщил о совпадении интересов с США в свете конфликта на Ближнем Востоке

Стороны поддерживают контакт почти каждый день, рассказал Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Интересы Израиля и США в рамках конфликта на Ближнем Востоке совпадают на 99%, стороны поддерживают контакт почти каждый день. Об этом сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

В ходе общения с журналистами министр подтвердил сообщения СМИ, что американские власти поделились с Израилем опытом борьбы с боевиками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в Мосуле и деталями военных действий времен вторжения в Ирак и, в частности, в Эль-Фаллудже. Вашингтон, как писали СМИ, выступает за то, чтобы Израиль действовал сходным с США образом, как во время городских боев в Эль-Фаллудже в 2003-2004 годах.

"Мы разделяем 100% ценностей и 99% интересов", - сказал Галант, говоря об отношениях Израиля с США. Слова министра приводят газета The Times of Israel и американский телеканал ABC.

Также Галант указал, что глава Пентагона Ллойд Остин говорил ему, что "за шесть лет борьбы с ИГ" он не видел ничего подобного тому, что устроили боевики палестинского движения ХАМАС, отмечает ABC. В ответ на вопрос журналистов, ждет ли Израиль отмашки из Вашингтона о начале полномасштабной наземной операции в секторе Газа или освобождения всех заложников, израильский министр сказал, что еврейское государство будет "ожидать лучших условий".

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника сообщала, что администрация президента США Джо Байдена оказала давление на власти Израиля с целью ограничения масштабов операции в секторе Газа, израильские войска в любом случае сдерживают себя в действиях против палестинцев. По утверждению собеседника издания, администрация Байдена настаивала в беседах с властями Израиля, что наземная операция в Газе должна "носить более ограниченный характер", как это и происходит сейчас в северной части анклава.