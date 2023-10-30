WP: в Нигере количество терактов выросло в четыре раза после госпереворота

По словам представителя Минобороны США, есть тенденция к ухудшению ситуации, так как не осталось препятствий для роста террористической активности

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Количество атак против гражданского населения в Нигере со стороны исламистских группировок увеличилось в четыре раза после военного переворота, есть тенденция к ухудшению ситуации. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Количество нападений на гражданское население со стороны сахельского отделения Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) увеличилось в четыре раза в последние месяцы после переворота, и десятки солдат были убиты в результате нападений, ответственность за которые возлагается на ИГИЛ и связанную с Аль-Каидой (запрещена в РФ) Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин [JNIM, также известна как "Аль-Каида в Мали"]", - говорится в публикации со ссылкой на НКО "Проект данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов" (ACLED).

По словам замдиректора Сахельского проекта НКО "Международная кризисная группа" Ибрагима Яхая Ибрагима, нигерские ВС сейчас ослаблены из-за подготовки к возможному вторжению со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это могло привести к активности джихадистских группировок, отмечает эксперт, подчеркивая, что в плане безопасности страны после ухода французских военных образовался "вакуум".

Как заявил Washington Post представитель Минобороны США, ситуация может ухудшиться, поскольку препятствий для роста террористической активности не осталось.

Французские силы выводятся из Нигера по требованию новых властей африканской страны. Ожидается, что к 31 декабря 2023 года в Нигере не останется французских военнослужащих.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.