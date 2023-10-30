30 октября, 11:09
Палестино-израильский конфликт

В Палестине сообщили, что Израиль остановил наступление в жилых кварталах Газы

Обстановка в Газе
© ТАСС/ Reuters

По данным палестинского правительства, несколько израильских танков покинули территорию анклава

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Несколько израильских танков, прорвавшихся в сектор Газа и перекрывших главную дорогу, связывающую северные и южные районы, покинули территорию анклава. Как сообщила пресс-служба правительства Палестины, Израиль не ведет наступательных действий в жилых кварталах сектора.

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"В жилых кварталах сектора Газа наступление не ведется. Произошедшее на улице Салах-эд-Дин было вторжением нескольких танков и военного бульдозера оккупационной армии с открытой сельскохозяйственной территории", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства. По информации кабмина, израильские танки атаковали два гражданских автомобиля, после чего палестинские вооруженные группировки вынудили их отступить.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщило, что танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине города Газа.

30 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о "расширении масштаба" сухопутной военной операции в секторе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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