30 октября, 11:09,
обновлено 30 октября, 11:24

В Молдавии заблокировали доступ к сайту ТАСС и другим ведущим российским СМИ

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Запрет также также коснется ресурсов "Лента.ру", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Известий", "Комсомольской правды", aif.ru, "Российской газеты", агентств Регнум и Риафан, радио Sputnik

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Служба информации и безопасности Молдавии блокирует доступ к сайту ТАСС и другим ведущим российским СМИ. Соответствующее распоряжение ее директора Александра Мустяцы опубликовала пресс-служба ведомства.

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"Распоряжение, содержащее обязательные для исполнения инструкции, было направлено провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций с целью немедленного блокирования сайтов", - говорится в сообщении.

Запрет также также коснется сайтов "Лента.ру", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Известий", "Комсомольской правды", aif.ru, "Российской газеты", агентств Регнум и Риафан, радио Sputnik, а также нескольких молдавских ресурсов. 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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