В первом туре болгарских выборов избрали восемь градоначальников

Пятеро из них оказались кандидатами от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии"

СОФИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Восемь мэров областных центров Болгарии избрано по итогам первого тура голосования, пятеро из них - кандидаты от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам обработки от 91% до 100% протоколов избирательных комиссий в соответствующих регионах.

В городе Бургас побеждает действующий мэр города Димитар Николов (ГЕРБ), набравший 60,49% голосов избирателей. В Стара-Загора мэр города Живко Тодоров (ГЕРБ) - 55,64%. В городе Враца мэр Калин Каменов (ГЕРБ) - 66,97%. В городе Монтана побеждает кандидат коалиции с участие ГЕРБ Златко Живков - 62,7%. В городе Тырговиште побеждает Дарин Димитров (ГЕРБ) - 69,09%. В Кырджали успеха добился кандидат "Движения за права и свободы" Ерол Мюмюн - 60,25%. В городе Перник победил кандидат "Движения за развитие Перника", действующий мэр Станислав Владимиров - 80,13%. В Ямболе успеха добился кандидат от группы "Прямая демократия" Валентин Ревански - 79,15%.

В остальных областных центрах страны 5 ноября предстоит второй тур голосования, выбирать будут из двух кандидатов, получивших поддержку более 50% избирателей.

Всего на посты в местных администрациях претендуют представители от 58 партий и девять коалиций, а также независимые кандидаты.

Голосование в Болгарии завершилось в воскресенье в 20:00 (21:00 мск), МВД отмечает, что серьезных происшествий не наблюдалось. Подсчет голосов избирателей продолжается, официальные результаты первого тура выборов будут подведены не позднее среды.