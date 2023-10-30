Оппозиция Тайваня обсуждает идею единого кандидата на пост главы администрации

Парламентские выборы пройдут в январе 2024 года

ГОНКОНГ, 30 октября. /ТАСС/. Две ведущие оппозиционные партии Тайваня обсуждают возможность выдвижения единого кандидата на выборах главы администрации острова в январе 2024 года. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Как заявил председатель Гоминьдана Эрик Чжу (китайское имя - Чжу Лилунь), на переговорах с лидером Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ он не затрагивал тему выдвижения единого кандидата "из-за ограничений по времени и того, что обе стороны сосредоточены на выборах в законодательный орган". Он отметил, что партии по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве по этому вопросу и намерены продолжать переговоры в будущем.

Как указал Кэ Вэньчжэ, стороны сначала намерены урегулировать те вопросы, по которым можно прийти к договоренности в первую очередь. Он подчеркнул, что выдвижение единого кандидата является более сложным и противоречивым вопросом, поэтому такая возможность будет обсуждаться позднее.

Две оппозиционные партии договорились сформировать коалицию на предстоящих парламентских выборах в январе 2024 года. Это было сделано, чтобы довести до максимума число мест в новом составе Законодательного юаня и бросить вызов большинству Демократической прогрессивной партии.

Выбора на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). На третьей строке кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%).

На представителей Гоминьдана приходится 38 из 113 мест в Законодательном юане, а у Тайваньской народной партии их всего пять. Демократическая прогрессивная партия контролирует 64 места.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.