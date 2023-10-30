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Палестино-израильский конфликт

В Ливане заявили, что вступление страны в конфликт с Израилем приведет к хаосу в регионе

Премьер-министр страны Наджиб Микати отметил, что война разгорится, если израильская сторона продолжит нарушать ливанские границы и наносить удары

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Если Ливан окажется втянут в военное противостояние с Израилем, это будет означать, что весь Ближний Восток погрузится в хаос. Такое мнение выразил премьер-министр страны Наджиб Микати в комментарии для телеканала Sky News Arabia.

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"Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса, - подчеркнул глава ливанского кабмина. - Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт - мяч на стороне Израиля: война разгорится, если он продолжит нарушать наши границы и наносить удары".

"Мы согласовали с международными организациями план действий на случай, если война действительно начнется", - добавил Микати, однако информации о том, с какими именно организациями он координировал свой план, а также его детали не привел. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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