30 октября, 11:43,
обновлено 30 октября, 12:15
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля ликвидировала четырех высокопоставленных представителей ХАМАС

В частности, был ликвидирован Джамиль Баба, командовавший ВМС ХАМАС в центральном подразделении этого движения, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала четырех представителей палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армейской пресс-службы.

"За последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали четырех видных боевиков ХАМАС. Среди них: Джамиль Баба, командовавший ВМС ХАМАС в центральном подразделении этой организации, а также Мухаммед ас-Сафади, возглавлявший противотанковое подразделение батальона Ат-Туффах. Также были ликвидированы Мумин аль-Хиджази, известный боевик, служивший в противотанковом подразделении ХАМАС, и Мухаммед Авадалла, занимавший высокий пост в техническо-производственном отделе боевиков", - сообщили военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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