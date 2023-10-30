Секретарь Совбеза Армении и глава офиса Зеленского обсудили активизацию сотрудничества

Андрей Ермак также поблагодарил жену армянского премьера Никола Пашиняна Анну Акопян за участие во встрече первых леди и джентльменов в Киеве в начале сентября, а также за передачу гуманитарной помощи

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и глава офиса президента Украины Андрей Ермак на Мальте обсудили вопросы активизации сотрудничества между Ереваном и Киевом. Об этом говорится в сообщении посольства Армении на Украине.

На Мальте 28-29 октября состоялась третья инициированная Киевом встреча для продвижения его так называемой формулы мира. В этот раз в мероприятии впервые участвовал представитель Армении.

"Собеседники обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между Арменией и Украиной. В этой связи была отмечена важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 5 октября в Гранаде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства добавили, что Ермак поблагодарил жену армянского премьера Анну Акопян за участие во встрече первых леди и джентльменов в Киеве в начале сентября, а также за передачу гуманитарной помощи. "Глава администрации президента [Украины] подтвердил приверженность украинской стороны укреплению сотрудничества с Арменией, в частности, в вопросах евроинтеграции", - отмечается в сообщении.

В последнее время власти Ереван активизировал контакты с властями Украины. 5 октября состоялась первая встреча Пашняна и Зеленского. Она прошла в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества. Тогда Зеленский выложил в Telegram-канале совместное фото на фоне рабочего зала саммита. 6 сентября Акопян первый раз посещала Киев в этом качестве. По информации СМИ, она передала Украине гуманитарную помощь. Эта поездка вызвала критику армянской оппозиции, где отметили, что официальный Киев всегда вел антиармянскую политику. В МИД РФ охарактеризовали поездку Акопян как недружественный шаг.