Минздрав Палестины сообщил об атаке Израиля на турецкую больницу в Газе

О наличии жертв и пострадавших в ведомстве не уточнили

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Турецкая больница, расположенная к югу от города Газа, подверглась авиаудару со стороны израильских вооруженных сил. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

"Больница палестино-турецкой дружбы в Газе подверглась израильской бомбардировке", - следует из сообщения, опубликованного на странице палестинского Минздрава в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В ведомстве отметили, что несколько пациентов, больных раком, "испытали волнение и страх" из-за обстрелов Израилем окрестностей больницы. Есть ли жертвы в результате удара по медучреждению, не уточняется.