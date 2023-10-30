Испания может принять мирную конференцию по Ближнему Востоку

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что этот конфликт вынуждает международное сообщество "политически взять на себя обязательство" сделать реальным решение о сосуществовании двух государств

МАДРИД, 30 октября. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности проведения в Испании международной мирной конференции, чтобы попытаться найти путь урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

26 октября власти королевства предложили созвать такую встречу через шесть месяцев. Выступая в дипломатической школе в Мадриде, Боррель предположил, что Испания "может принять" конференцию, как в 1991 году, когда в Мадриде прошла мирная конференция при участии представителей Израиля, палестинцев и арабских стран. По мнению главы дипломатии ЕС, чьи слова приводит агентство Europa Press, еврейское государство "имеет право защищаться", однако "любым правам есть предел".

Боррель считает, что нынешний конфликт вынуждает международное сообщество "политически взять на себя обязательство" сделать реальным решение о сосуществовании двух государств. Кроме того, он предостерег от двойных стандартов при оценке ситуации в Израиле и на Украине.