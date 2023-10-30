Греция обсуждает с ООН и США создание морского коридора для помощи Газе

Как отметил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис, его страна с самого начала подчеркнула необходимость избежать гуманитарного кризиса

АФИНЫ, 30 октября. /ТАСС/. Греция изучает со своими союзниками и ООН возможность создания морского коридора для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его спросили о том, что подразумевается под гуманитарным коридором по морю через Грецию и Кипр, где эта помощь будет накапливаться и каким способом попадет в Газу - напрямую или какие-то другие районы. "Греция, которая с самого начала подчеркнула необходимость избежать гуманитарного кризиса, изучает вместе с нашими союзниками, включая США, а также с ООН и другими международными организациями отправку по морю гуманитарной помощи мирному населению. Это очень сложная и трудная процедура. Больше подробностей в данный момент я не могу объявить", - сказал Маринакис.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос, с кем Греция находится в контакте по поводу морского гуманитарного коридора, помимо ООН, Кипра, США и Франции. "Со всеми нашими союзниками внутри и вне Европы. Все другие подробности объявит МИД Греции", - ответил представитель правительства.

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил за создание постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи в сектор Газа, который подвергается интенсивным обстрелам израильской армии. Он обсудил в Рамалле обострение ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.