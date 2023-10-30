В Швеции оценили затраты на усиление гражданской обороны в $1,8 млрд в год

Директор Шведского управления защиты гражданского населения Шарлотта Петри Горницка назвала такой бюджет необходимым "для быстрого укрепления гражданской обороны"

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Швеции необходимо инвестировать 20 млрд крон ($1,8 млрд) в год в укрепление гражданской обороны. Об этих расчетах Шведского управления защиты гражданского населения (MSB) в дискуссионной статье газеты Dagens Nyheter пишет директор ведомства.

"Для быстрого укрепления гражданской обороны и, следовательно, способности нашей страны противостоять вооруженному нападению необходимы большие амбиции, - считает она. - Я с уважением отношусь к трудным решениям, которые правительству и парламенту придется принять в следующем году <...>. В то же время я хочу прояснить, что для достижения тех возможностей, о которых политика до сих пор сигнализировала, потребуются значительные инвестиции. Расчеты MSB показывают, что нам требуется около 20 млрд крон в год, чтобы предпринять реальные шаги к цели гражданской обороны".

Правительство поручило MSB предложить приоритетные меры гражданской обороны на период 2025-2030 годов.