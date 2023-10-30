В Швеции впервые за 20 лет проверят деятельность разведслужбы

Осуществлять проверку поручили бывшему премьеру и министру иностранных дел Карлу Бильдту

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение провести проверку деятельности национальной разведслужбы. Осуществлять проверку поручено бывшему премьер-министру и министру иностранных дел Карлу Бильдту, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Швеции.

"Подобная проверка не проводилась более 20 лет, в то время как мир серьезно изменился", - отмечает ведомство. Развитие технологий и ситуация в области безопасности делают насущным анализ деятельности разведслужбы, в первую очередь с точки зрения той поддержки, которую она может оказать национальной внешней политике, политике в области обороны и безопасности, а также в определении угроз для Швеции в целом.

"Анализ должен проводиться с учетом развития общемировой ситуации, ситуации в области обороны и безопасности, изменившейся картины угроз и технологического развития", - сообщается в пресс-релизе.