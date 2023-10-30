В Литве ужесточили наказание за участие в террористической группе

Согласно соответствующей инициативе, за такое деяние будет предусматриваться лишение свободы на срок не до трех, а до восьми лет

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Наказания за участие в деятельности террористической группы в Литве ужесточат с трех до восьми лет тюрьмы. Такое предложение Минюста республики одобрил на своем заседании кабинет министров, сообщила пресс-служба правительства.

"Террористической установлено считать группу из трех и более лиц, объединившихся на определенное время для осуществления террористического акта, - сказано в сообщении. - Наказание за участие в ней ужесточается лишением свободы на срок не до трех, как предусматривается действующим правовым регулированием, а до восьми лет".

Организаторы или руководители таких преступных объединений могут быть наказаны лишением свободы на срок до 15 лет.