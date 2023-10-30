30 октября, 12:38,
обновлено 30 октября, 13:12

Армия Израиля ответила артогнем на обстрел ее позиции на границе с Ливаном

Военный пост израильской армии на границе с ливанской территорией подвергся обстрелу, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Военный пост израильской армии на границе с Ливаном подвергся обстрелу, в ответ Израиль открыл артиллерийский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористы обстреляли пост Армии обороны Израиля рядом с границей с Ливаном", - говорится в сообщении. "Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерийским огнем в направлении источника стрельбы", - добавили в пресс-службе.

По информации военных, сообщений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

"Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре [шиитской организации] "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении. 

Теги:
ЛиванИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация