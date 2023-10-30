Армия Израиля ответила артогнем на обстрел ее позиции на границе с Ливаном

Военный пост израильской армии на границе с ливанской территорией подвергся обстрелу, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Военный пост израильской армии на границе с Ливаном подвергся обстрелу, в ответ Израиль открыл артиллерийский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористы обстреляли пост Армии обороны Израиля рядом с границей с Ливаном", - говорится в сообщении. "Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерийским огнем в направлении источника стрельбы", - добавили в пресс-службе.

По информации военных, сообщений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

"Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре [шиитской организации] "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.