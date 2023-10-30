В Британии мужчину приговорили к пожизненному сроку за нападение на сотрудницу АНБ США

Нападение произошло на парковке спортивного комплекса примерно в 5 км от центрального офиса GCHQ, говорится в судебном вердикте

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил к пожизненному тюремному сроку мужчину, совершившего нападение на сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) США в городе Челтнем на западе Англии. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Как говорится в судебном вердикте, 29-летний Джошуа Боулз в марте совершил "преднамеренное, целенаправленное и жестокое нападение" на сотрудницу АНБ, имя которой не разглашается. По информации СМИ, женщина была прикомандирована к секретной станции прослушивания в Центре правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Великобритании, штаб-квартира которого находится в Челтнеме. Нападение произошло вечером на парковке спортивного комплекса примерно в 5 км от центрального офиса GCHQ.

Боулз, живший в Челтнеме, ранее работал на GCHQ в качестве разработчика компьютерного программного обеспечения, однако в момент совершения преступления он уже не числился в составе спецслужбы. В августе он признал свою вину в покушении на жизнь сотрудницы АНБ, а также в нанесении увечий еще одному прохожему, который вступился за женщину. Сразу после своего задержания Боулз заявил, что "цель была выбрана по причине ее работы на АНБ". Согласно приговору суда, он должен будет провести за решеткой минимум 13 лет.