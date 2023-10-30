В Венгрии подготовили доклад спецслужб о связи нелегальной миграции с терроризмом

Председатель парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш заявил, что ситуация на южных границах республики показывает, как "безответственная миграционная политика Брюсселя повышает угрозу терроризма и риск, связанный с увеличением оружия в регионе"

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Венгрии подготовили доклад о связи нелегальной миграции с терроризмом, который вскоре будет обнародован по решению парламента страны. Об этом сообщил председатель парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.

"На сегодняшнем заседании [парламентского] комитета по вопросам национальной безопасности я официально инициировал публикацию доклада спецслужб о связи миграции и терроризма. Предложение было поддержано комитетом, поэтому общественность скоро о нем узнает", - отметил Кочиш.

По его мнению, ситуация на южных границах Венгрии показывает, как "безответственная миграционная политика Брюсселя повышает угрозу терроризма и риск, связанный с увеличением оружия в регионе". Мигранты, пытающиеся проникнуть на венгерскую территорию, все чаще совершают вооруженные нападения на пограничников. "Мы будем использовать все средства для борьбы с терроризмом!" - написал лидер фракции ФИДЕС на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что нелегальная миграция представляет серьезную угрозу безопасности Евросоюза, поскольку является каналом проникновения на континент участников террористических и экстремистских группировок из стран Ближнего Востока и Южной Азии. Это стало одной из причин отказа Будапешта поддержать новую миграционную стратегию ЕС, разработанную Брюсселем. Венгерские власти считают, что эта стратегия не решает проблему и ведет лишь к созданию в европейских странах лагерей беженцев и гетто для мигрантов.

В Венгрии в 2022 году было зарегистрировано около 275 тыс. попыток незаконного проникновения на территорию страны. В основном это происходит на границе с Сербией, вдоль которой установлен трехметровый забор с колючей проволокой.