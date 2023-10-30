Додон: в Молдавии блокируют неугодные СМИ из-за боязни ненависти населения

По словам бывшего главы республики, после решения закрыть еще шесть телеканалов и доступ к другим СМИ "на медиарынке остались только те каналы, которые поют хвалебные речи желтой власти"

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) блокируют неугодные СМИ, так как боятся растущей ненависти к ним со стороны населения. Об этом заявил бывший глава республики, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя решение властей закрыть по предложению спецслужб еще шесть телеканалов и доступ к некоторым сайтам российских изданий, среди которых ТАСС.

"Бурлящую ненависть людей не прикрыть крышкой. Вы боитесь, Майя Санду и ПДС. Вы боитесь, и это хорошо. Сколько страха, столько и цензуры! Но это не продлится долго", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, после решения закрыть еще шесть телеканалов и доступ к другим СМИ "на медиарынке остались только те каналы, которые поют хвалебные речи желтой власти".

"Санду, напрасно настаиваешь. Насильно мил не будешь. Закрытие еще шести телеканалов не принесет тебе любви народа и не уменьшит растущую ненависть людей к "правительству хороших времен", - подчеркнул Додон.

Ситуация со СМИ в Молдавии

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник о приостановлении лицензии еще у шести телеканалов - "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3". С инициативой запрета выступил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца, по предложению которого также заблокирован доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. В список попали сайты ТАСС, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°", а также некоторые другие издания. По словам Мустяцэ, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС.

В конце февраля прошлого года Молдавия ввела чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине, в рамках которого на телепередачи из России накладывались ограничения. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении некоторых лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима Санду свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.