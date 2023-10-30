NBC: переговоры о заложниках зашли в тупик из-за требования ХАМАС поставить топливо

По данным телекомпании, переговоры прервались 27 октября до того, как Израиль начал вторую фазу своего наступления в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Переговоры об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников зашли в тупик 27 октября после того, как группировка потребовала от Израиля разрешить поставку топлива в сектор Газа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на трех бывших и действующих официальных лиц США и Израиля.

По их словам, переговоры прервались в пятницу, 27 октября, до того, как Израиль начал вторую фазу своего наступления в Газе. "В четверг переговоры шли очень хорошо, переговорщики надеялись, что в выходные удастся достичь соглашения, однако в начале пятницы возникли разногласия, что привело к срыву переговоров", - подтвердил телеканалу неназванный дипломат.

Экс-чиновник США пояснил, что неудача связана с тем, что движение "ХАМАС настаивало на получении топлива", в то время как переговорщики из Израиля, США и других стран добивались "освобождения большего числа своих граждан". Тем не менее он считает, что речь идет о "временном тупике". Аналогичного мнения придерживается и побеседовавший с каналом дипломат. По его словам, "эскалация замедлила переговоры, но они все еще продолжаются".

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. 23 октября она отпустила еще двух заложниц. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил 29 октября, что число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным, составляет не менее 239.

Хагари информировал 27 октября, что израильские военные расширяют масштабы наземной операции в секторе Газа и наносят удары с воздуха по подземным целям и объектам инфраструктуры ХАМАС.