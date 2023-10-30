Боевики "Исламского джихада" обстреляли из минометов танки Израиля в Газе

Как заявили в группировке, танки заняли пустующие территории в окрестностях нескольких населенных пунктов в палестинском анклаве, но пока не ведут боевых действий

БЕЙРУТ, 30 октября. /ТАСС/. Формирования "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло группировки "Исламский джихад") обстреляли из минометов колонну израильской бронетехники, которая прорвалась в район Эс-Судани, расположенный на северо-западе сектора Газа. Как заявила группировка, танки заняли пустующие территории в окрестностях нескольких населенных пунктов в палестинском анклаве, но пока не ведут боевых действий.

"Моджахеды вступили в перестрелки с оккупационными силами и пытаются не допустить их продвижения вглубь территории", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале формирований.

Телеканал Al Hadath в прямой трансляции из Газы передает, что израильские ВВС наносят сейчас интенсивные удары по южным и восточным районам, а также по лагерям Бейт-Лахия и Бейт-Ханун на севере. Несколько ракет разорвалось поблизости от больницы "Аль-Кудс" в центре города Газа, урон нанесен также зданию турецкого госпиталя. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.