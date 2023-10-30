ХАМАС опубликовало обращение заложников к руководству Израиля

На видео присутствуют три удерживаемые палестинским движением женщины

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС разместило в Telegram-канале обращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля.

"Ряд сионистских (имеются в виду израильские - прим. ТАСС) заключенных, удерживаемых "Бригадами Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС - прим. ТАСС), адресует послание [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и сионистскому правительству", - говорится в подписи к видео.

Со своей стороны израильская газета Yedioth Ahronoth, комментируя появление видеообращения, указывает, что оно является "частью психологической войны", подчеркивая, что информации о том, где, когда и при каких обстоятельствах было снято это видео, нет.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. 23 октября она отпустила еще двух заложниц. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил 29 октября, что число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным, составляет не менее 239.