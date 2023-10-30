В Литве депутаты предложили разрешить военнообязанным приобретать автоматическое оружие

По мнению парламентариев, такой шаг позволит реализовать принцип всеобщей обороны

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Предложение разрешить военнообязанным приобретать автоматическое оружие зарегистрировано в Сейме (парламенте) Литвы. Как сообщил секретариат парламента, его внесли вице-спикер Паулюс Саударгас и председатель комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Это будет способствовать осуществлению принципа всеобщей обороны и позволит патриотически настроенным людям включиться в систему защиты государства", - сказал журналистам Саударгас.

Он с коллегой предлагает разрешить отслужившим срочную службу в армии или прошедшим соответствующую подготовку лицам не младше 21 года приобретать автоматическое оружие определенных типов. Для этого потребуется представить справки о состоянии здоровья и о праве ношения такого оружия во время службы и пройти экзамен в полиции.

Разрешение на владение автоматическим оружием выдавалось бы на два года и могло бы продлеваться каждые пять лет.