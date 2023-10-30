Вожди народа нанди в Кении потребовали от Великобритании вернуть череп их героя

Речь идет о духовном предводителе Коиталеле арап Самоеи

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Совет традиционных правителей народа нанди в Кении потребовал от Великобритании, бывшей колониальной метрополии, вернуть череп их героя - вождя и духовного предводителя Коиталела арап Самоеи. С таким требованием старейшины нанди обратились к королю Великобритании Карлу III, который нанесет визит в Кению с 31 октября по 3 ноября 2023 года, сообщает портал malindikenya.net.

"Мы призываем Карла III вернуть нанди череп для достойного погребения", - цитирует портал одного из потомков вождя. Считается, что ныне череп находится в подвалах одного из музеев близ Кембриджа.

11 октября Букингемский дворец официально сообщил о готовящемся визите Карла III в Кению. Согласно коммюнике, монарх уделит должное внимание "болезненным аспектам общей истории Великобритании и Кении, в том числе Чрезвычайному положению" (1952-1960), объявленному в связи с антиколониальным восстанием организации "За землю и свободу". В Кении это событие приобретает особое значение в связи с приближением 12 декабря 60-летия независимости от Великобритании. Для королевской семьи тоже: именно во время пребывания в Кении мать Карла III, будущая королева Елизавета II, узнала, что займет трон. Более того, приезд короля приходится на день, когда обычно отмечают Хеллоуин.

Вождь Самоеи в 1905 году году возглавил восстание против британских поработителей. Он был оркойотом - верховным духовным и политическим лидером народа нанди, входящего в этническую группу календжин. Однажды он огласил пророчество о явлении черного змея, изрыгающего пламя, который проследует через землю нанди. Вскоре англичане, к тому времени уже оккупировавшие значительную часть Восточной Африки, потребовали от него выдать разрешение на строительство железной дороги Кения - Уганда через владения нанди. Но вождь заявил, что не допустит иноземцев в свой край, собрал своих воинов и начал вооруженное сопротивление англичанам. Чтобы расправиться с восставшими, они предложили Самоеи встретиться, а во время встречи застрелили его и обезглавили, череп отправили в Лондон в доказательство расправы. Лишь один из соратников Самоеи спасся и рассказал о происшедшем.